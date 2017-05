Tijdrit in Oostwold is voor elk wat wils

(Foto: Archief)

Zeventien kilometer lang jezelf tot het uiterste dwingen bij een tijdrit in Oostwold. Zo'n honderd deelnemers durfden het aan bij de Interclub Wedstrijd georganiseerd door de KNWU en de Stichting Promotie Oldambt.

Vijf, vier, drie, twee ,één en de renner mag vertrekken. Het parcours begint op vliegveld Oostwold via Nieuwolda en de polder gaat het weer terug naar Oostwold. De één pakt het serieus aan en gaat voor een snelle tijd. De categorie recreanten geniet ook van de mooie natuur in deze periode, vooral de gele koolzaadvelden staan er prachtig bij.



De wedstrijd telt ook mee als kwalificatiemoment voor het NK Tijdrijden. Wieger van der Wier uit Marum wint bij de Elite-renners. Hij troeft onder andere Rick Ottema uit Muntendam af. De hoofdprijs is een mand vol natuurprodukten. Nummer drie Ottema moet het doen met een rollade.

