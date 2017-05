Wanneer komt Haren met benodigde informatie over Rieshoek over de brug?

Wethouder Mathilde Stiekema (CDA) heeft voor verwarring gezorgd door verschillende uitlatingen te doen over informatie die vrijwilligers van De Rieshoek nog moeten ontvangen van de gemeente. Die informatie hebben ze in Noordlaren nodig om een bod te kunnen uitbrengen op De Rieshoek.

Tijdens de commissievergadering zegde Stiekema toe de kaders voor een overname binnen twee weken te stellen. Maar eenmaal buiten de raadszaal wekte ze de indruk dat het weleens langer zou kunnen duren.Vrijwilligers van De Rieshoek willen de informatie zo snel mogelijk hebben omdat ze van de gemeente tot 1 oktober hebben gekregen om een bod uit te brengen. Ze zien de tijd dus wegtikken, terwijl de benodigde informatie om een financieringsplan op te stellen uitblijft.Op dit moment staat het gebouw op een zogenoemde A-lijst, een lijst met gemeentelijk vastgoed dat niet verkocht gaat worden. Maar het gemeentebestuur ziet het pand graag verplaatst worden naar de C-lijst. Dat is een lijst waarop vastgoed staat dat wél verkocht kan worden.Na afloop van de vergadering zorgt de wethouder voor verwarring door haar eerdere toezegging tegen te spreken. 'Als het gebouw (De Rieshoek) op de A-lijst blijft staan, dan blijft het gebouw in het bezit van de gemeente. En dan hoef je al die kaders niet op te starten', aldus de wethouder.Maar met die uitspraak wekt ze tegelijkertijd de indruk dat ze de vrijwilligers in Noordlaren pas na afloop van de eerstvolgende raadsvergadering van informatie gaat voorzien. Dat zou betekenen dat ze haar toezegging in de commissievergadering niet nakomt. Want na die vergadering zal blijken of het gebouw in bezit blijft van Haren.Op dit moment worden er maatschappelijke activiteiten georganiseerd in de voormalige basisschool van het dorp.Toen de school in 2014 ging sluiten, kreeg een groep inwoners de kans om daar nieuwe initiatieven tot bloei te brengen. Nu is de gemeente voornemens om het pand te verkopen. En dat is tegen het zere been van de gebruikers.'Die kaders moeten ons richtlijnen en houvast geven om het gebouw eventueel te kunnen kopen', zegt Karin Bouwmeester van de projectgroep.'Er is in de laatste raadsvergadering besproken dat we die op zeer korte termijn zouden ontvangen. Zeer korte termijn is bij ons één à twee weken. We zijn vijf weken verder, dus we worden erg ongeduldig.'Coalitiepartij Gezond Verstand Haren sprak haar verbazing uit over het uitblijven van de kaders. Daarin krijgt ze bijval van oppositiepartijen VVD en ChristenUnie.'We zijn nu vijf weken verder en eigenlijk weten ze nog niks. Als ze geen kaders hebben, dan kunnen ze gewoon niks. Ze weten nog niet eens wat de marktwaarde is', aldus Dieta Praamstra (ChristenUnie).Ook politiek Haren lijkt, afgaande op de reacties tijdens de commissievergadering, nog niet te weten wat er met het gebouw moet gebeuren.Zo is er door D66, ChristenUnie, PvdA en VVD gesproken om het gebouw op de B-lijst te zetten. Dat is dan weer een lijst waarop gebouwen staan waarvan nog niet duidelijk is of ze in bezit van de gemeente blijven of toch verkocht gaan worden.Wethouder Stiekema onderstreepte dat, wat het college betreft, het voormalige schoolgebouw in Haren verkocht gaat worden. 'Het is steeds duidelijk geweest, of misschien is het ongeschreven beleid, dat een ongebruikte school verkocht gaat worden.'Volgens de CDA-wethouder was vanuit de projectgroep ook altijd de wens uitgesproken om het gebouw te kopen. 'Ik heb niet gehoord dat ze het tot in lengte van jaren willen huren.'Over twee weken besluit de gemeenteraad van Haren of de voormalige basisschool in Noordlaren op de lijst van te verkopen vastgoed wordt geplaatst. Dan zal ook duidelijk worden of de projectgroep de toegezegde informatie heeft gekregen.