Gronings gras is 'heel goed' dankzij koud voorjaar

(Foto: RTV Noord/Rob Mulder) (Foto: RTV Noord/Rob Mulder)

Het weer was de voorbije maanden niet altijd even mooi, maar voor de boeren was het juist prima. De kwaliteit van het Groninger gras is daardoor 'heel goed'.

Bij Groenvoederdrogerij Oldambt in Oostwold wordt volop gewerkt aan de verwerking van de zogenaamde eerste snee. Dat is het eerste gras dat van het land komt. 'De voedingswaarde is heel goed, dat komt door het weer', zegt Luit Heikens van het bedrijf. 'Voor de mensen is een koud voorjaar niet zo mooi, maar voor het gras wel.'



Meer energie

Het gras is daarom rijk aan voedingswaarde voor de dieren die er van eten. 'Het bevat meer eiwit en meer energie. Dat levert ook meer melk op voor de boeren.' De paar zonnige dagen die er waren, zorgden bovendien voor een goed suikergehalte in het gras.



25 miljoen kilo

Boeren leveren hun eigen gras in bij de drogerij en krijgen het in de vorm van gedroogde biksbrokken weer terug. In Oostwold werd in 2016 zo'n 25 miljoen kilo gedroogd. Gras, maar ook luzerne.

Door: RTV Noord Correctie melden