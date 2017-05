FC Groningen: hoe was het seizoen nou echt?

FC Groningen kende degradatiezorgen maar eindigde de competitie uiteindelijk als achtste. Boven Heerenveen. Scoorde buitenshuis dertig goals. En heeft kans op deelname aan Europees voetbal. Toch is er veel gemopperd op FC Groningen het afgelopen jaar. Wat was het nou voor seizoen, Beter Weters?

Resultaat: play-off gehaald. waardering: goed gedaan. Vertoonde spel: mager zesje. Maar nu het volgende: 13 en 20 juli zijn de data van de tweede voorronde van Europa League. Goed om te weten. Want als 'we' de finale (28 mei klaar) van FC Utrecht winnen (AZ wordt een abc'tje) dan moeten de boys na twee weken voorbereiding al direct de belangrijkste wedstrijd van het seizoen spelen.Tip voor Faber: gebruik deze wedstrijden als oefenwedstrijden in de voorbereiding op het nieuwe seizoen en niet als finale. Hoop op een Zuid Europees subtopteam (Malaga, Panathinaikos, OFI Kreta, Internazionale) en verleng de uitwedstrijd met een trainingsstage op locatie. Maak daar teambuilding uitje van. Knijp oogje dicht als je keeper samen met de nieuwe spits via de regenpijp het hotel proberen te ontglippen om een nachtje door te halen. Laat ze verhalen maken. Worden ze een beter team van. Alvast van harte en fijne vakantie gewenst.Als je meer wedstrijden verloren hebt dan gewonnen, kun je toch moeilijk van een geslaagd seizoen praten. Voor een club met de begroting van de FC is tien zeges uit 34 wedstrijden simpelweg te mager. Daar komt nog eens bij dat ook het publiek te weinig waar voor haar geld heeft gekregen. Het gemor was niet van de lucht in de Euroborg en het ziet er naar uit dat er voor komend seizoen daardoor minder seizoenkaarten worden verkocht.In Nederland kun je echter als grijze middenmoter nog een prijsje winnen via play-offs. Die zijn ooit bedacht om kampioenen te kweken, maar hier heb je dus play-offs voor de losers. Als je dan ook nog eens, zoals FC Utrecht, negentien (19!!) punten meer bijeen gespeeld hebt dan FC Groningen en SC Heerenveen en je bent wat ongelukkig in de play-offs, dan kleeft aan zo'n Europees ticket een gevoel van onrechtvaardigheid.Een mooiere sportzondag was niet denkbaar...FC Groningen was los! Ik denk misschien wel loon naar hard werken gedurende het seizoen. Ander trainingsschema: veel, anders en meer getraind. Ze zijn er nu aan gewend. Daar profiteren ze nu aan het eind van. Ze ogen fitter, willen en werken hard.Voor de play-offs geldt vaak de lange adem, iedereen is moe van het seizoen en dan moet er nog gebikkeld worden. Groningen is nu op stoom dus ik denk dat ze de voorronde gaan halen mits ze zo blijven spelen als de laatste twee wedstrijden. Maak heel Groningen blij!FC Groningen is als achtste geëindigd in de Eredivisie en heeft zich daarmee gekwalificeerd voor de play-offs voor Europees voetbal. Een prestatie van formaat, want een aantal weken geleden was er nog een vleugje dreiging van degradatievoetbal. Het toont de wisselvalligheid aan van het huidige team.Vaak was het voetbal niet om aan te zien, doch de oude wet schrijft voor dat het doel de middelen heiligt. De FC moet in staat zijn om AZ uit te schakelen en dan zal het tegen Heerenveen nog spannend worden. Wel leuk dat we volgend seizoen weer Europees voetbal hebben. Als Ajax de finale kan halen, kan de FC dat ook!Het is een trend bij FC Groningen. Als het einde nadert van de reguliere competitie begint het elftal steeds beter te voetballen. Je kunt achterom kijken maar ik doe dat nu niet. We moeten vooruit. FC Groningen schat ik hoog in de play-offs. Waarom? Het zijn totaal andere wedstrijden. Wij zijn de club met de meeste play-offs ervaring. Wij hebben een elftal dat nu vertrouwen heeft.Juist nu in deze belangrijke fase. En dat telt. Ik herinner mij ADO. Met 5-1 verlies moesten wij de thuiswedstrijd nog spelen. Met een vol stadion trokken wij dat gelijk. Met passie op het veld en een ongelofelijke felle supportersschare. Zo gaan wij die play-offs nu ook in. Mooi maar niet onbelangrijk detail: de buren zijn weer onder ons geëindigd.Sportief gezien heeft FC Groningen deels de doelstelling gehaald (bereiken play-offs). Maar enthousiast en attractief was het thuis vaker niet dan wel. Sterker nog, Groningen won slechts vijf van de zeventien thuiswedstrijden en dat is veel te weinig. Daarnaast waren er onder andere de wedstrijden tegen Excelsior, Eagles en Heracles die (zeer) teleurstellend waren.De FC heeft het hele seizoen achter de feiten aangelopen en daarom is het ontzettend knap dat de ploeg uiteindelijk als achtste weet te eindigen. FC Utrecht is in de play-offs de grote favoriet, maar Groningen is meer dan een outsider. De finale gaat dan ook tussen deze twee met de Domstedelingen als uiteindelijke winnaar.