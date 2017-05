Blokker sluit winkels (update)

(Foto: Blokker)

Winkelketen Blokker sluit landelijk zo'n 100 winkels. Daarnaast zet het moederbedrijf de ketens Intertoys, Xenos, Big Bazar en Leen Bakker te koop.

In totaal gaan er bijna 2000 arbeidsplaatsen verloren door deze bezuinigingen.



20 winkels

De hardste klappen vallen op het hoofdkantoor, dat flink moet inkrimpen, en door de sluiting van de Blokkerfilialen.



Welke Blokker-winkels in onze provincie dichtgaan, is nog niet duidelijk. Er zijn in totaal twintig vestigingen van de keten in Stad en ommeland.



Marskramer

Ook de winkels van Marskramer zijn eigendom van de Blokker Holding. De Marskramer gaat door als franchiseformule.



Dit betekent dat de ongeveer 100 winkels die in eigendom zijn van de holding, worden gesloten. Alleen de franchisenemers blijven open.



Reactie vakbond

'En met één veeg wordt het leven van bijna 2000 mensen op z'n kop gezet', zegt Nico Meijer van vakbond FNV. 'Voor de medewerkers is het echt verschrikkelijk dat alles wat Blokker Holding de afgelopen jaren heeft gedaan om het tij te keren, is mislukt. Drie maanden geleden werd nog gezegd dat het concern op koers lag. En dan volgt deze mokerslag.'



Waar zitten welke winkels?

De Blokker (20 winkels) zit in de volgende plaatsen:

- Bedum

- Delfzijl

- Groningen (7 vestigingen)

- Haren

- Hoogezand

- Leek

- Musselkanaal

- Stadskanaal

- Ter Apel

- UIthuizen

- Veendam

- Vlagtwedde

- Winschoten

- Winsum



Marskramer (8 winkels) zit in de volgende plaatsen:

- Appingedam (franchise)

- Grootegast (franchise)

- Harkstede (franchise)

- Leens (franchise)

- Marum (franchise)

- Scheemda

- Stadskanaal

- Veendam



Intertoys (14 winkels) zit in de volgende plaatsen:

- Appingedam

- Delfzijl

- Groningen (6 vestigingen)

- Haren

- Hoogezand

- Leek

- Stadskanaal

- Veendam

- Winschoten



Leen Bakker (7 winkels) zit in de volgende plaatsten:

- Appingedam

- Groningen (2 vestigingen)

- Leek

- Stadskanaal

- Veendam

- Winschoten



Xenos (7 winkels) zit in de volgende plaatsen:

- Groningen (2 vestigingen)

- Hoogezand

- Leek

- Stadskanaal

- Veendam

- Winschoten



Big Bazar (2 winkels) zit in de volgende plaatsen:

- Delfzijl

- Hoogezand

