'Blokker heeft vernieuwing te lang uitgesteld'

Het nieuws over de sluiting van honderd Blokker-winkels komt voor oud V&D-directeur Eric Bos niet als een grote verrassing. 'Ze hebben de vernieuwing te lang uitgesteld', concludeert hij.

Bos, voorzitter van de Groningen City Club, volgt de retailhandel op de voet. 'Bij Blokker is het effect van de vernieuwingen te klein, dat levert onvoldoende op.'Hij ziet bovendien ook overeenkomsten met de V&D. 'Beide formules hebben een enorme historie, ze zijn bijna honderd jaar oud. En ze waren te laat met vernieuwen', is de conclusie van Bos.Of hard saneren, wat Blokker nu doet, de oplossing is, weet Bos niet. 'Het ligt eraan welke keuzes ze gaan maken. Je kunt mensen ontslaan, maar als je winkelformule niet goed is, helpt het uiteindelijk niet.'Hij benadrukt dat winkels zich tegenwoordig constant moeten blijven vernieuwen. 'Je kunt niet telkens hetzelfde statische pakket met artikelen op de planken leggen. Klanten willen een winkelbeleving, die moet je ze ook geven.'Blokker vernieuwt overigens wel. Vorig jaar werd aangekondigd dat 450 winkels moeten worden meegenomen in de 'nieuwe stijl' van de winkel. Die moet 'rust' uitstralen en is lichter van kleur. Ook heeft de winkel andere assortimenten, zoals bed & bad, een eigen huismerk en meer aandacht voor bakken en koken. De winkelketen bracht de laatste onderdelen eerder onder in de aparte winkel Cook&Co. Die verdween vanaf april vorig jaar.Blokkers met de nieuwe formule blijven voorlopig open. Het gaat om de Blokkers in Vlagtwedde, Veendam, Hoogezand en Leek. De Blokker in de Herestraat in Groningen wordt momenteel vernieuwd; die in Paddepoel was al uitgevoerd in de nieuwe stijl.Momenteel is nog niet duidelijk welke vestigingen van Blokker dichtgaan. Bos voorziet weinig problemen in de stad Groningen. 'Er is veel vraag naar goed winkelpersoneel en ook naar winkelmeters in de binnenstad. Daar is zelfs een tekort aan.'Een ander verhaal is het voor de kleinere plaatsen. 'Als daar een winkel sluit, wordt de ruimte niet zomaar weer opgevuld.'