Eigenaar Blokker Vlagtwedde: 'We blijven lachen'

(Foto: RTV Noord/Rob Mulder) Henk Vieregge (Foto: RTV Noord/Rob Mulder)

De bedrijfsleiders van de Blokker-winkels in onze provincie zijn dinsdagmorgen in een conference call met de directie bijgepraat over de voorgenomen sluiting van zo'n honderd winkels in het hele land. Zo ook Henk Vieregge, van het filiaal in Vlagtwedde.





'Wij gaan door zoals we altijd gedaan hebben. We blijven lachen en gewoon doorzetten. Dat is het allerbeste. De mouwen omhoog en er tegenaan.'



Blokker 'nieuwe stijl'

De winkel in Vlagtwedde is vorig jaar volledig verbouwd tot een Blokker 'nieuwe stijl', met onder meer een bakkerij en een grote speelgoedafdeling. 'Dat bevalt ons hartstikke goed, de mensen zijn positief. Ze blijven de hele dag door komen. Als dat zo doorgaat, redden we het wel. We halen wekelijks keurig onze doelstelling.'



'Vlagtwedde heeft uniek winkelaanbod voor Nederland'

Volgens Vieregge heeft het dorp Vlagtwedde 'een uitzonderingspositie'. 'We hebben maar 2800 inwoners, maar hebben een uniek winkelaanbod voor Nederland.'



