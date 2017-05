'Dit was het enige dat Blokker nog kon doen'

De Blokker Holding had geen andere keuze dan alleen verder te gaan met het merk Blokker en alle andere ketens af te stoten. Dat zegt retaildeskundige Paul Moers.

'Het gaat nooit lukken om al die probleemketens uit het slop te trekken. Door de andere merken te verkopen vangen ze geld en dat kan gebruikt worden voor investeringen in Blokker.'Moers rekent erop dat het zal lukken om een koper voor te vinden voor de andere merken, zoals Intertoys, Xenos en Leen Bakker. 'Vooral voor private investeringsmaatschappijen kan het interessant zijn. Die kunnen dan flink in de kosten gaan snijden en zo'n keten vervolgens doorverkopen.'Volgens Moers is bij de andere merken sprake van 'zwaar achterstallig onderhoud'. Alleen bij Blokker zelf is een vernieuwingsslag ingezet, door een aantal winkels om te bouwen naar een nieuwe formule. Moers plaatste in augustus al vraagtekens bij de toekomst van Blokker. Hij denkt dat Blokker er nu weer bovenop kan komen, omdat de vernieuwde winkels groeicijfers laten zien.