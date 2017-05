Stad krijgt festival met Herbie Hancock als inspirator

De stad Groningen is een festival rijker: 'Rock It!' Een muziekfestijn met achttien acts met allerlei stijlen dat op 11 november plaatsvindt in cultureel centrum De Oosterpoort.





Herbie Hancock is de grootste naam die naar Groningen komt. Het festival is geïnspireerd op de Amerikaanse pianist en componist. Vandaar ook de festival naam 'Rock It', naar één van de grootste hits van Hancock uit 1983. Dit nummer is ook een combinatie van muziekstijlen.Het nieuwe festival is een samenwerking met het gerenommeerde North Sea Jazz Festival.

