Kans op meespelen Mahi tegen AZ 'zeer klein', wel in voorselectie Marokko

Clubtopscorer Mimoun Mahi van FC Groningen ontbreekt hoogstwaarschijnlijk tegen AZ in het eerste duel in de play-offs. Hij heeft een kuitblessure.

Mahi verscheen dinsdag niet op het trainingsveld. Hij werd in Enschede na een dik uur gewisseld. Volgens trainer Ernest Faber is de kans dat Mahi woensdag kan spelen klein. Alexander Sørloth is zijn vervanger.Overigens werd dinsdag bekend dat Mahi is opgenomen in de voorlopige selectie van Marokko. Eind mei oefent Marokko in Casablanca tegen het Nederlands elftal.Hiariej had al afscheid genomen van het publiek, maar ziet zijn carrière in het groenwit nog verlengd worden.Mocht de FC zich plaatsen voor de volgende ronde én mocht Hiariej in alle vier de duels meedoen, dan sluit hij zijn FC-tijdperk af met.... 199 wedstrijden.Bij de FC ontbreken woensdag vier spelers. Desevio Payne, Kasper Larsen, Simon Tibbling en Yoëll van Nieff zijn niet fit.Gekeken naar de historie van FC Groningen-AZ ontlopen beide clubs elkaar niet veel. Veertien keer won de FC, AZ één keer minder. Van de laatste vijf ontmoetingen in eigen huis won de FC er vier. Alleen in 2015 won AZ in Groningen: 2-4. De FC verspeelde een 2-0 voorsprong.FC Groningen pakte dit seizoen de eerste thuiszege tegen AZ. Na vijf thuisduels zonder zege zorgden Bryan Linssen en Tom van Weert voor de eerste 'driepunter' tegen de Alkmaarders: 2-0. Na de winterstop werd het in Alkmaar 0-0.Met AZ treft de FC een ploeg die niet in vorm is. Na de verloren bekerfinale (2-0 voor Vitesse) waren in de competitie NEC (2-1) en FC Utrecht (2-3) te sterk. De FC daarentegen is vier duels ongeslagen. PEC Zwolle (5-1), Go Ahead Eagles (2-3) en FC Twente (3-5) werden verslagen. PSV werd op een gelijkspel gehouden.FC Groningen-AZ is woensdag live te volgen bij RTV Noord. Op Radio Noord presenteert Oetse Eilander vanaf 20.00 uur FC Groningen Live. Naast hem zit analist Azing Griever. Vanuit het stadion doen Elwin Baas en Henk Elderman verslag.Daarnaast is het duel te volgen via het liveblog in de app en op de website. FC Groningen-AZ begint woensdag om 20.45 uur.Padt; Hiariej, Reijnen, Memisevic, Davidson; Drost, Bacuna, Jenssen, Idrissi; Linssen en Sørloth.