Lopend Vuur: Ik ben bang voor computercriminelen

Duizenden computers wereldwijd werden afgelopen weekend het slachtoffer van een cyberaanval.

In meer dan 150 landen werden tienduizenden computers gehackt met zogeheten ransomware . Bestanden op computers werden vergrendeld met het virus WannaCry. Alleen als je betaalt, worden je bestanden op de computer weer vrijgegeven. Hoe langer je wacht, hoe hoger de prijs.Diverse grote instellingen zoals ziekenhuizen en parkeergarages waren het slachtoffer van de aanval.Computerexperts geven het advies om goede back-ups te maken en onbekende bestanden niet te openen. Ook wordt een goed anti-virusprogramma aanbevolen.Ben jij eigenlijk bang voor computercriminelen? Of denk jij alles goed beveiligd te hebben?