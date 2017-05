Voorzitter ondernemersclub in Winschoten opgestapt

(Foto: Archief (Altjo Wubbema))

Voorzitter Chris de Raaff van de Winschoter ondernemersvereniging Handel&Nijverheid is opgestapt. Volgens hem was het onmogelijk geworden om in het gespleten bestuur zijn functie nog te kunnen uitoefenen.





Lange geschiedenis van conflicten

Sindsdien was de situatie onwerkbaar geworden. Vorige week koos De Raaff eieren voor zijn geld en legde de voorzittershamer neer. Marten Schipper van de gelijknamige makelaar in de Molenstad is de nieuwe voorzitter.



De Winschoter handelsvereniging heeft een lange geschiedenis van conflicten. Vele voorzitters passeerden de afgelopen jaren de revue. Of de rust nu terugkeert in het in twee kampen verdeelde Handel&Nijverheid? De tijd zal het leren.



Door: RTV Noord