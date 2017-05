Street artist Michel Velt: 'Ik wil de wereld mooier maken'

Zijn kleurrijke schilderingen zijn te zien van New York en Berlijn tot Colombia en binnenkort in Japan. Ook in zijn eigen stad is zijn werk op veel plekken te zien. Michel Velt geldt als een van de succesvolste 'street artists' van Groningen.

Je hebt graffiti en je hebt street art. Het eerste ziet er vaak uit als geklieder en gekrabbel en is illegaal. Street art gebeurt over het algemeen in opdracht en is veelzijdiger. Bij graffiti gaat het erom met een spuitbus zo kunstig mogelijk een naam ('tag') neer te zetten, bij street art gaat het om afbeeldingen van bijvoorbeeld mensen, dieren of bloemen.De 31-jarige Michel Velt begon op zijn twaalfde met graffiti. Zijn oudere broer nam hem mee en onder een viaduct in Groningen zette hij zijn eerste 'tag'. 'In die tijd zag ik een film over graffiti en daarin zat een gast die 's nachts een enorme hand van tien meter hoog op een gebouw schilderde. Ik weet nog dat ik als kind toen dacht:.'De middelbare school was geen succes voor Velt maar wel werd hij al op zijn zestiende toegelaten tot kunstacademie Minerva. Hij leerde er schilderen en raakte er geïnspireerd door Jugendstil, de kunststroming die rond 1900 ontstond. Net als kunstenaars uit die beweging schildert Velt veel dieren en bloemen en ook koestert hij dezelfde missie: de wereld mooier maken.'De stad is ook van mij', vertelt de kunstenaar daarover. 'Overal wordt lelijke architectuur neer gepleurd. Als ik door de stad fiets zie ik bushokjes met lelijke reclames er in, recht gemaaide hegjes. Je hoort me daar verder niet over klagen maar het is ook mijn stad dus ik pas het graag een beetje aan mijn smaak aan.'De afgelopen dagen werkte Velt aan het beschilderen van kantoorcontainers op het Zernike-terrein in Stad. Als dat klaar is vertrekt hij naar New York om daar op uitnodiging van het Bushwick Collective (onder meer bekend van de McDonald's-reclame) een muurschildering te maken. Daarna reist hij door naar Londen en Japan om ook daar te schilderen.'Graffiti gaat al langer mee, maar street art is heel erg in opkomst', vertelt de kunstenaar. 'In alle grote steden zie je het opkomen en ik denk dat het de nieuwe kunststroming is die over twintig, dertig jaar in alle kunstgeschiedenisboekjes staat. Als Vincent van Gogh nu zou hebben geleefd, dan zou hij ook street artist zijn. Want hij wilde niets liever dan dat iedereen zijn werk zag.'