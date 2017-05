Bas Roorda nieuwe keeperstrainer FC Groningen

(Foto: JK Beeld)

Bas Roorda gaat aan de slag als keeperstrainer bij FC Groningen. Hij is momenteel nog teammanager.

Hij volgt Sierd van der Berg op. Eerder liet de FC al weten dat diens contract niet wordt verlengd.



Oud-doelman

Roorda was in totaal zeven seizoenen actief als doelman bij FC Groningen. Hij stond begin jaren negentig vier seizoenen onder de lat. Na uitstapjes naar NEC en Roda JC keerde hij in 2004 weer terug op het oude nest.

