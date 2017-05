Bouw gezondheidscentrum Delfzijl begint dit najaar

De gemeente Delfzijl wil in september beginnen met de bouw van het gezondheidscentrum aan het Molenbergplein. Het centrum komt in het voormalige postkantoor op de hoek van de Schoolstraat.

Het gezondheidscentrum wordt gebouwd vanwege de aanstaande sluiting van het Delfzicht ziekenhuis. In het nieuwe centrum komen onder meer huisartsen, fysiotherapeuten en apothekers. Ook kunnen er röntgenfoto's en echo's worden gemaakt.De financiën voor het centrum zijn nog niet rond. De totale kosten worden geraamd op twee miljoen euro. De provincie wil drie ton bijleggen, maar Provinciale Staten moet hier nog groen licht voor geven. De gemeente Delfzijl is van plan één ton te investeren in het centrum. Daar gaat de gemeenteraad volgende week woensdag over praten.Daarnaast wordt de NAM om een subsidie gevraagd. Zorgverzekeraar Menzis gaat onderzoeken of het mogelijk is contracten af te sluiten met een langere looptijd, zodat huisartsen investeringen kunnen doen. De Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) wil in ieder geval voor vijf jaar ruimte huren in het pand voor een servicepunt, met een optie op daarna nog eens vijf jaar.In het gezondheidscentrum moet ook een steunpunt komen van de gemeente Delfzijl, waar mensen vragen kunnen stellen over langer thuis wonen, financiën, jeugdzaken, vrijwilligerswerk en mantelzorg. Mensen kunnen hier zonder afspraak terecht.Naar verwachting gaat het gezondheidscentrum in de loop van 2018 open.