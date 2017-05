Loppersum trekt extra geld uit voor wegenonderhoud

Ontbrekende belijning op de plattelandswegen en verzakkingen waardoor wateroverlast ontstaat. Het is een lang gekoesterde wens om die problemen aan te pakken. Maar in het reguliere wegenonderhoud heeft de gemeente Loppersum daar geen geld voor.

Het gemeentebestuur is daarom van plan eenmalig de portemonnee te trekken om die zaken op te lossen.De onderwerpen staan al een lange tijd op de agenda. 'Vanuit de dorpen horen we al jaren dat de wegen zonder belijning onveilig zijn wanneer het donker of regenachtig weer is', zegt wethouder Pier Prins. 'We zijn van plan 50 kilometer aan belijning aan te leggen.'In Garrelsweer gaat de gemeente de weg Bovendijks opknappen. Prins: 'Op verschillende plaatsen is de straat verzakt waardoor er na een flinke regenbui wateroverlast ontstaat.'Op het wensenlijstje staat nog een aantal projecten. Het college stelt in totaal 265.000 euro beschikbaar voor de plannen.Het is onbekend wanneer de werkzaamheden beginnen. Voordat de gemeente een aannemer kan aanwijzen, moet eerst de gemeenteraad nog akkoord gaan.