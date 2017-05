Column: Horror

(Foto: RTV Noord)

Zoon is uitgenodigd voor een slaapfeest. Of eigenlijk een horror-slaapfeest.

De jarige Job heeft de uitnodiging zelf gemaakt, hij heeft talent. Skeletten, guillotines, bijlen, uitpuilende ogen en bloedspetters, Jeroen Bosch is er niks bij. 'Kan je niet tegen bloed? Dan heb je pech', staat er. En: 'er is 99,7% kans dat je niet levend terugkomt'.



De feestgangers moeten van alles meenemen: 'nepbloed of een masker, je nerf-pistool als je er een hebt, laptop/iPhone/iPad of tablet en kleren die je gebruikt om vies te worden want je wordt heel vies'.



Horror, ik heb er nooit wat mee gehad. Veel te eng. Ik kreeg al nachtmerries van Catweazle, de jaren '70 serie over een middeleeuwse magiër die in de moderne tijd belandt.



Afgelopen week overleed de acteur die de titelrol speelde, Geoffrey Bayldon. Het was groot nieuws, zelfs Schokkend Groningen twitterde erover: 'Soms delen we iets anders dan de gaswinningsellende #Catweazle RIP Geoffrey Bayldon. Groot acteur, vaak naar gekeken'.



Bayldon was zelf trouwens eerder dit jaar ook begonnen met twitteren, op 93-jarige leeftijd. Het stond in de Privé die ik las bij de kapper, o nee, via Blendle. Volgens Privé was de eerste tweet die Bayldon verstuurde: 'Misschien dat het toch eens tijd wordt dat ik ga uitzoeken waar iedereen zich zo druk over maakt op Twitter'. Gevolgd door: 'Ik heb pap gegeten. Er is mij verteld dat mensen het leuk vinden om dat te weten. Nou alsjeblieft, pap dus!' Grappige man.



Ik bekijk de eerste aflevering, waarin Catweazle zichzelf per ongeluk van de 11e naar de 20e eeuw tovert. Het doet me denken aan het boek dat ik momenteel voor het slapengaan voorlees aan onze zoon: Kruistocht in Spijkerbroek, van Thea Beckman. Daar gebeurt precies het tegenovergestelde; de 20e eeuwse puber Dolf komt met een tijdmachine terecht in de Middeleeuwen.



Als kind heb ik dat boek minstens zes keer gelezen, maar nu ik het voorlees aan de volgende generatie, vind ik het toch wat ouderwets. Zoon heeft daar totaal geen last van. Wel vraagt hij me iedere avond of Dolf uiteindelijk weer terugkomt in z'n eigen tijd en hoe het afloopt met die loser van een monnik Dom Anselmus.



De afloop van het kinderfeest laat zich raden. Onderaan de uitnodiging lezen we: 'Je krijgt hier avondeten. Met heel veel Toetje!!!' Nergens staat waar en wanneer het feest is. Dat is misschien nog wel het engst.



Cunera van Selm



Nog even over de column van vorige week. Ik schreef dat Gruno's Postharmonie het oudste orkest is van Groningen, maar dat klopt niet. Fanfare De Bazuin is ouder.

