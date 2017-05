Motorrijder overleden na aanrijding (update)

(Foto: Marcel Klip/112groningen)

De motorrijder die dinsdagmiddag ernstig gewond was geraakt bij een ongeluk op de Rijksweg West in Kolham, is overleden.

Hulpverleners hebben tevergeefs geprobeerd het slachtoffer te reanimeren.



Bij het ongeluk botsten de motor en een bestelbusje op elkaar. Het is nog niet duidelijk hoe dit heeft kunnen gebeuren. De politie doet hier onderzoek naar.



De weg is afgesloten.

Door: RTV Noord Correctie melden