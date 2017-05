Koningin Máxima komt naar Winschoten

(Foto: ANP/Bart Maat)

Koningin Máxima onthult en doopt op dinsdagmiddag 13 juni bij het Rosarium in Winschoten een nieuwe roos.

De koningin komt naar Winschoten voor het symposium dat de Nederlandse Rozenvereniging en de gemeente Oldambt organiseren, ter ere van het vijftigjarig bestaan van het Rosarium.



Gedoopt met water uit Bad-Nieuweschans

De roos die koningin Máxima onthult en doopt, is een van de vijf tot tien nieuwe rozen die jaarlijks gekweekt worden. Het exemplaar dat Máxima mag onthullen, is er speciaal voor het Rosarium en wordt door haar gedoopt met bronwater uit Bad-Nieuweschans.



Proeftuin voor rozen

Het Rosarium is een proeftuin voor rozen en werkt mee aan het kleuren en ontwikkelen van rozensoorten. Er zijn 20.000 rozen te zien, van 320 verschillende rassen. Zo'n tachtig procent van de wereldwijde productie van rozenonderstammen komt uit Winschoten.

Door: RTV Noord Correctie melden