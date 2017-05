Twintig extra banen bij chemiebedrijf Syncom

Het Groningse chemiebedrijf Syncom verwacht de komende twee jaar zestien tot twintig extra banen te creëren. Het bedrijf gaat nieuwe producten ontwikkelen voor de farmaceutische industrie.

Syncom is de afgelopen jaren dusdanig gegroeid, dat er nu behoefte is aan verdere uitbreiding. Het bedrijf komt voort uit de Rijksuniversiteit Groningen.De provincie steekt twee ton aan subsidie in het bedrijf. Dat wordt gebruikt om te investeren in apparatuur, laboratoria en duurzame aanpassingen in het gebouw.