Nijestee waarschuwt voor inbrekers in Oosterparkwijk

Woningcorporatie Nijestee waarschuwt huurders in de Oosterparkwijk in de stad voor inbrekers. Sinds vrijdag heeft de woningbouwvereniging dertien schademeldingen na inbraken of inbraakpogingen binnengekregen. Volgens Nijestee heeft het dievengilde het voorzien op schuurtjes.

Er zijn onder meer sloten en kozijnen vernield. Wat er bij de inbraken is buitgemaakt, kan Nijestee niet zeggen.'Maar omdat wij dertien meldingen in zo'n korte periode vrij veel vinden, hebben wij gemeend onze huurders via Facebook te moeten waarschuwen. Voor anti-inbraaktips verwijzen wij huurders door naar de overheidssite Maak het ze niet te makkelijk ', vertelt directeur Woondiensten Carla Terhell.Nijestee adviseert slachtoffers aangifte te doen bij de politie. Die zegt zich niet te herkennen in het beeld van een inbraakgolf in de Oosterparkwijk. Uit de cijfers blijkt dat er afgelopen weekend in de wijk 'maar' twee keer melding is gemaakt van inbraak.'Het is aan huurders zelf om te bepalen of zij aangifte doen of niet', reageert Terhell. Nijestee zegt verder geen maatregelen te nemen: 'Uiteraard hebben wij wel regelmatig contact met wijkteams van de politie om bijzonderheden te bespreken, maar voor zover ik weet, is dat nu nog niet gebeurd.'