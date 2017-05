Reacties op sluiting Blokker: 'Dit is slechts het begin'

Na het faillissement van de V&D zit weer een Nederlandse winkelketen in financiële problemen. Winkelketen Blokker sluit landelijk honderd winkels. Ook de winkelketens Marskramer, Xenos en Leen Bakker gaan onzekere tijden tegemoet. Het nieuws maakt veel los bij Groningers. 'De één na de andere winkel gaat dicht'.

In totaal zijn er twintig Blokker-vestigingen in de provincie, maar welke filialen sluiten en welke open blijven is nog niet duidelijk. Veel Groningers zien de verdwijning van de winkels met lede ogen aan, wordt duidelijk onder ons Facebookbericht . Zo ook Tom Wevers, hij vindt de sluiting van de blokker een 'slechte zaak! Zo'n leuke winkelketen die ten gronde gaat, echt jammer.'Bovendien zijn mensen bang dat het vertrek van de Blokkerwinkels zorgt voor leegstand in de winkelgebieden. 'Ja joh, lekker leegstand in Stadskanaal,' zegt Sjermijn Derk Djamino Zuur. Ook vanuit Veendam klinken dit soort geluiden. 'Als alle winkels weggaan uit Veendam, is het helemaal niets meer. Intertoys, Blokker, Marskramer, Leen Bakker en Xenos weg?'De reageerders zijn het er niet over eens waarom de Blokker in de problemen is gekomen, maar veel leggen de schuld bij zichzelf. 'Zolang we met z'n allen steeds meer via internet bestellen verdwijnen de fysieke winkels vanzelf. Denk daar eens over na, we doen dit zelf' zegt Kees de Vos. Charlotte Hagting deelt zijn mening en zegt: 'Dit krijg je als je alles via je laptop regelt. Klagen dat de winkelstraat zo leeg wordt, maar voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten.'Anderen zien het nieuwe imago van de Blokker als begin van het einde. 'Door de nieuwe formule is de winkelketen alleen maar achteruit gegaan,' zegt Lisette Olthof. Lau McLeod had de problemen van de Blokker daarom al verwacht: 'Dat zagen we natuurlijk al aankomen, Blokker is ook niet meer wat het was,' zegt hij. 'Wel heel erg voor alle werknemers, strekte.'Door het sluiten van de Blokkerwinkels komen landelijk 2000 banen op de tocht te staan. De Groningers leven mee met de medewerkers die hun baan verliezen. 'Een klap voor de werknemers,' zegt John Abbring. Ook Johannes Hummel ziet de toekomst somber in: 'wat denk je van het winkelpersoneel dat werkloos wordt en dat geen baan vindt. Dit is slechts het begin.'Toch is niet iedereen rouwig om het verdwijnen van de winkels. 'Vervelend voor de werknemers, maar het zou mij verder werkelijk een worst wezen, ik kom nooit bij de Blokker,' aldus Gerben Feenstra. Sommige Groningers vinden het eigenlijk niet zo erg dat het internetwinkelen het overneemt van de fysieke winkels. 'Internet is makkelijk en goedkoop. Niet alle ontwikkelingen zijn per sé slecht.'Anderen wijzen op een andere concurrent. Helmer van Greven uit Oude Pekela: 'Blokker was in ons dorp een prachtige winkel, maar sinds de komst van Action was het voor Blokker snel gebeurd. Men gaat niet meer voor kwaliteit wat Blokker wel verkoopt.' Mcleod: 'Action heeft bijna hetzelfde voor een lagere prijs. Ja, zo gaat het dan.'Over het algemeen zijn de reacties echter somber. 'De goedkoopste wint, in dit geval Blokker helaas niet. We zijn met elkaar zo op de centen gaan zitten dat dit het gevolg is. Het komt niet alleen door internetverkopen, maar ook door de huidige concurrentie binnen de markt. Spijtig voor de medewerkers, maar onvermijdelijk helaas,' Aldus Folkert van der Tuuk.