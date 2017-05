Noord Vandaag: Na V&D ook Blokker weg? 'De winkelstraten gaan nog veel meer veranderen'

Insiders zagen de bui al hangen. 1900 banen weg, honderd winkels dicht en diverse dochterbedrijven zoals Leen Bakker, Xenos en Intertoys in de etalage. Net als V&D anderhalf jaar geleden, zit Blokker in zwaar weer. Dat, en meer, in Noord Vandaag.

De Groninger internetondernemer Benjamin Derksen, eigenaar van vierhonderd webwinkels, denkt dat dit nog maar het begin is. 'In ons land wordt nog maar vijftien procent van de fysieke producten online gekocht. Ik vermoed dat dit uiteindelijk naar de vijftig procent gaat. Dit betekent dat de winkelstraten heel erg gaan veranderen.'- Een portret van streetartist Michel Velt. Zijn muurschilderingen zijn over de hele wereld te zien: van Berlijn tot New York en van Colombia tot Rotterdam. En natuurlijk ook in zijn eigen Groningen.- FC Groningen begint morgenavond voor de tiende keer in twaalf jaar aan de play-offs voor Europees voetbal. Een voorbeschouwing.Bekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist