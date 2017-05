UMCG opent nieuwe transplantatiekliniek

Het UMCG opent de eerste transplantatiekliniek van Nederland. In de kliniek komen alle disciplines die betrokken zijn bij een transplantatie samen onder één dak.



Dat is wel zo makkelijk, vindt Hetty Veerman. Ze heeft anderhalf jaar geleden een dubbele longtransplantatie ondergaan. Eens in de drie maanden stapt ze op de fiets vanuit haar woonplaats Roden voor controle. In de tijd voor en tijdens haar transplantatie moest ze nog naar verschillende poliklinieken in het ziekenhuis. 'Nu loop ik door één deur en dan is daar alles wat ik nodig heb', vertelt ze.



'Overlegdrempel is lager'

Naast artsen en verpleegkundig specialisten, zijn er onder andere ook fysiotherapeuten, diëtisten en psychologen aanwezig. Volgens fysiotherapeut Gerda Reinsma is het belangrijk dat alle betrokken partijen nu samenkomen. 'De drempel is nu veel lager om met andere specialisten te overleggen over een patiënt. Je hebt nu korte lijntjes, wat het makkelijker en sneller maakt om programma's op elkaar af te stemmen', vertelt Reinsma.



Langer leven met een donororgaan

Internist en nefroloog Stefan Berger die betrokken is bij de kliniek noemt ook het langer leven met een donororgaan een belangrijke reden voor dit samenwerkingsverband. Doordat patiënten steeds ouder worden, ontstaan er secundaire gezondheidsproblemen.



Problemen die ontstaan zijn bijvoorbeeld overgewicht, psychische problemen en er ontstaan klachten die te maken hebben met het langer gebruiken van medicijnen.



Berger: 'Het orgaan moet niet alleen goed blijven, maar de leefstijl om de patiënt heen ook. Dit kunnen we het beste samen aanpakken.'



Als Veerman klaar is met de driemaandelijkse controle, stapt ze door diezelfde ene deur weer naar buiten. Want daar staat haar fiets om de 18 kilometer weer naar huis te fietsen.

