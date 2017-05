'Live: basketbalfinale Landstede vs Donar'

De basketballers van Donar spelen vanavond in Zwolle de tweede wedstrijd in de finale van de play-offs om de nationale basketbaltitel. Het eerste duel in MartiniPlaza was duidelijk voor Donar: 80-45.







Baarden

Als het aan Chase Fieler ligt, dost het publiek van Donar zich de komende finalewedstrijden tussen Donar en Landstede net even anders uit: met baarden.



In een video blikt de power forward op een bijzondere manier vooruit op de finalewedstrijd van vanavond. Voor de camera van de club raakt de basketballer niet uitgepraat over zijn baard. 'Ik ben nooit tevreden over mijn baard, ik denk dat hij steeds indrukwekkender wordt. Ik laat hem groeien voor de fans. Ik denk dat iedereen ervan geniet. Ik ben ervan overtuigd dat de mensen hiervoor naar de wedstrijd komen', raaskalt de power forward.



Baarden uitdelen aan publiek

Hij snapt niet dat het volledige publiek nog niet met baarden op de tribune zit. 'Ik ben verbaasd dat er geen baarden zijn gemaakt om uit te delen aan het publiek. Ik had verwacht dat ze je bij een shirt kreeg. Misschien moet er een pet komen met een baard eraan vast?'



