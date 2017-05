Rechtbank doet uitspraak in RUG-fraudezaak

De rechtbank in Almelo doet woensdag uitspraak in het omvangrijke corruptieschandaal rond de Rijksuniversiteit in Groningen.

Acht verdachten in deze zaak horen vandaag of zij zich schuldig hebben gemaakt aan corruptie, valsheid in geschrifte, heling en witwassen.De hoofdverdachte, de 65-jarige Hans G. uit Harkstede hoorde afgelopen maart vier jaar cel tegen zich eisen. Voor de overige verdachten had het Openbaar Ministerie (OM) destijds celstraffen van achttien maanden tot 3,5 jaar in gedachten.Het is nu de vraag of de rechtbank hier in mee gaat.De zwendel op de universiteit in de stad Groningen duurde volgens het OM van 2008 tot 2016. Ruim 1,1 miljoen euro zou op 'listige' wijze zijn weggesluisd. Hans G. was hoofd technisch beheer en trok volgens het OM in deze zaak aan alle touwtjes.Zo zou hij zijn zoon en voormalig schoondochter baantjes hebben bezorgd bij twee installatiebedrijven in Groningen en Peizermaden. Deze installatiebedrijven kregen nep-opdrachten van Hans G. en de RUG draaide uiteindelijk op voor de kosten.De gunsten werden verder buiten de boeken gehouden. Het geld ging op aan het opknappen van huizen en dure goederen. De salarissen van de zoon en schoondochter van G. werden betaald door de RUG.De vrouw van Hans G. wordt witwassen verweten. Zij deed boodschappen uit een enveloppe die goed gevuld was met het onderhands gegeven geld. Aan dit alles kwam een einde toen één van de installatiebedrijven failliet ging en de boeken werden gecontroleerd.Hans G. werd op 25 januari 2016 aangehouden.