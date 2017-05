'Begin volgende week duidelijkheid over noodopvang Beerta'

De gemeente Oldambt verwacht begin volgende week meer duidelijkheid te kunnen geven over de noodopvang voor vluchtelingen bij Beerta. Die opvanglocatie had eigenlijk al ontmanteld moeten zijn.

Afgelopen week heeft burgemeester Pieter Smit van Oldambt overleg gehad met een delegatie van het landelijk bestuur van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Maar over de uitkomsten van dat overleg houdt Smit de kaken vooralsnog op elkaar.'We moeten nog wat zaken afstemmen', aldus de burgervader. 'Er moet over en weer nog een en ander besproken worden. Ik verwacht dat we begin volgende week naar buiten kunnen treden.'Of er een oplossing voor het conflict op tafel ligt, wil Smit nog niet zeggen.De noodopvang bij Beerta had al weg moeten zijn, maar het COA heeft dat nog niet gedaan uit kostenoverwegingen. Sindsdien liggen het COA en de gemeente Oldambt met elkaar in de clinch en dreigt de gemeente met een dwangsom