Softwaremaker Simplicate naar Amsterdam: 'Afspraak is afspraak en niet teveel blabla'

Met de opening van een nieuw kantoor in Amsterdam wil het Groningse softwarebedrijf Simplicate dichter bij haar klanten in het westen van het land zijn.

Onze klanten willen ons ook goed in de ogen kunnen kijken Peter Hager-directeur Simplicate

Het nog jonge Simplicate kan de eigen groeicijfers nauwelijks bijbenen. Begonnen in 2015 telt het bedrijf nu al twintig werknemers en daar zullen dit jaar nog zeker acht nieuwe medewerkers bij komen. 'Ja, het gaat hard hè', stelt directeur Peter Hager ook tot zijn eigen verbazing vast. Hager zette Simplicate op samen met Gerard Loode, net als Hager bedrijfskundige.Voor de nieuwe locatie heeft Simplicate niet de minste plek gekozen: aan het IJ, in het A-Lab, het voormalige laboratorium van Shell. Een bedrijfsverzamelgebouw vol jonge hippe en creatieve bedrijvigheid. Simplicate deelt er een kantoor met het Groninger internetbedrijf theFactor.e, dat de stap naar de Randstad al eerder zette.'We hebben veel klanten in het westen van het land en we willen dichtbij ze zitten', zegt Simplicate-directeur Hager. 'Het is ook jammer wanneer je de sales-mensen ieder jaar vijftig- tot zestigduizend kilometer laat rijden vanuit Groningen om klanten te bezoeken.'Natuurlijk, zegt Hager, het is een online-business en veel kan op afstand worden besproken en geregeld. Maar er is ook nog zoiets als een vertrouwenskwestie. 'We zitten met onze software behoorlijk diep in de bedrijfsvoering van klanten. Die willen ons ook goed in de ogen kunnen kijken.'Men schakelt in het westen nog altijd niet zomaar een Groninger bedrijf in, stelt Hager vast. Er is een onzichtbare drempel die moet worden overwonnen. 'Ze kiezen vaak voor een lokale leverancier. Misschien omdat ze je meer zien als één van hen. Al wordt de noordelijke mentaliteit wel sterk gewaardeerd: afspraak is afspraak en niet teveel bla bla. Dat willen we er ook graag inhouden.''Het zou nog veel harder kunnen gaan, maar we kiezen voor geconcentreerde groei', aldus Hager. 'We zeggen heel vaak 'nee' omdat we alleen maar klanten willen die goed bij ons passen. We willen gemotiveerde klanten die daadwerkelijk hun bedrijfsvoering willen verbeteren.'De stap naar Amsterdam is de eerste op weg naar verdere uitbreiding. Om de groei te financieren kreeg Simplicate in 2016 van de NOM een bedrag van een miljoen euro. Daarmee kan de onderneming ook in het buitenland kantoren openen. Maar voordat de buitenlandse avonturen beginnen wil Simplicate eerst in Nederland stevige voet aan de grond, aldus Hager. En hij verzekert: 'Ons hoofdkantoor blijft in Groningen.'