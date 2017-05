Komst Tesla nog uiterst onzeker; Top Dutch gaat toch personeel werven

De komst van de Tesla-fabriek naar het Noorden is nog allerminst zeker. Toch willen Noordelijke ondernemers nu al op zoek naar personeel voor de energiezuinige autofabrikant.

De eerdere campagne 'Top Dutch' krijgt hiermee een vervolg. Waar Top Dutch probeerde autofabrikant Tesla naar het Noorden te lokken, probeert het nieuwe initiatief alvast personeel te strikken.'Zo'n bedrijf zit te wachten op goed personeel, daarom gaan we nu al personeel voor ze werven', zegt Groninger internetondernemer Stef van der Ziel. 'Tesla heeft een mix nodig van technisch geschoold personeel en hoogwaardig personeel. Dat hebben we allebei.' Volgens Van der Ziel zijn er in het Noorden 50.000 potentiële werknemers.Of Tesla nou uiteindelijk voor Noord-Nederland kiest of niet, is volgens Van der Ziel niet echt van belang. 'Het doel is niet alleen Tesla binnenhalen, maar de hele regio neerzetten als transitieregio.'Als een ander energiezuinig bedrijf zich meldt, dan is het personeel al voorhanden. Er komt binnenkort een campagne waarbij mensen worden aangemoedigd hun gegevens achter te laten. 'Als een bedrijf zich meldt, dan brengen we ze met elkaar in contact.'Van der Ziel was dinsdag samen met een groep politici, bestuurders en ondernemers in Den Haag om Noord-Nederland neer te zetten als regio die voorop wil lopen in de energietransitie.