Mollema stijgt naar derde positie in algemeen klassement Giro d'Italia

Bauke Mollema staat na de tijdrit van dinsdag op de derde plek in het algemeen klassement van de Giro d'Italia. Hij heeft 2.38 minuten achterstand op landgenoot Tom Dumoulin, die met een geweldige tijdrit (50.37) naar de eerste plek steeg.

Het ging om een individuele tijdrit over een kleine 40 kilometer van Foligno naar Montefalco. Dumoulin moest een halve minuut goedmaken op Nairo Quintana, de Colombiaan die zondag de roze leiderstrui had veroverd. Het verschil was uiteindelijk bijna drie minuten.Slechts twee renners eindigden binnen een minuut van Dumoulin: de Brit Geraint Thomas (op 49 seconden) en de Luxemburger Bob Jungels, die 56 seconden toegaf. Mollema eindigde met 52.54 minuten op ruim twee minuten van Dumoulin.Woensdag volgt een bergrit met vier zware beklimmingen. Dumoulin droeg vorig jaar ook al zes dagen de roze trui. De Giro eindigt op 28 mei.