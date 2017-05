'Blokker loopt achter de feiten aan'

'Blokker heeft de slag gemist en loopt achter de feiten aan', dat zegt de Groninger internetondernemer Benjamin Derksen, eigenaar van de succesvolle webshopketen Frank.

Derksen begon acht jaar geleden een webshop in z'n studentenkamer. Nu opereert hij vanuit een grote fabrieksloods aan de Ulgersmaweg in de stad Groningen. Zijn winkel bedient zeven Europese landen.Winkelen op het web is nog steeds booming business. Volgens Derksen is de groei er nog lang niet uit en heeft dat heeft invloed op de winkelstraten.'Er gaat nog veel veranderen en nog veel winkels zoals Blokker zullen van het toneel verdwijnen', vermoedt de groninger internetondernemer.