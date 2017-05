Eemsmond neemt voormalig schoolgebouw over

De gemeente Eemsmond neemt het voormalige gebouw van obs Roodschoul over van schoolbestuur Lauwers en Eems. Het pand staat sinds dit 1 augustus vorig jaar leeg, omdat de school is gefuseerd met cbs Simonides.

De scholen zijn verdergegaan als samenwerkingsschool De Dobbe aan de Zr. Kortestraat in Roodeschool.



Bouwkundige versterking

Wat er met het oude schoolgebouw aan de Ripperdahof gaat gebeuren, is nog niet bekend. 'Mogelijk hebben we het pand nodig als woningen in Roodeschool versterkt moeten worden vanwege de aardbevingen. Ook verkoop is een mogelijkheid. We sluiten niks uit', zegt wethouder Harald Bouman.



Lumineus idee

De gemeente wil met inwoners van Roodeschool praten over de toekomst van het gebouw. 'Wellicht heeft iemand een lumineus idee over wat we ermee kunnen doen. Daar staan we voor open', aldus Bouman.

