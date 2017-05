Groningen herdenkt ramp met 'Expeditie Kerstvloed 1717'

In het Waddengebied komt deze zomer een land-art kunstroute, ter nagedachtenis aan de Kerstvloed van 1717. Het is dit jaar precies driehonderd jaar geleden dat grote delen van Noord-Nederland onder water kwamen te staan. Die Kerstavond verdronken ruim 2.200 Groningers.

Het water reikte tot aan de stad Groningen en verwoestte dorpen als Westernieland en Den Andel vrijwel volledig. In Duitsland, Scandinavië en Nederland kostte het in totaal 14.000 mensen het leven.Om bij deze trieste gebeurtenis stil te staan, komt er in Noord-Groningen een wandelroute met verschillende kunstwerken. Deze worden gemaakt door kunstenaars uit binnen- en buitenland. Een van de ideeën is om een kunstwerk van honderden palen te maken, die laten zien hoe hoog het water stond. Elke paal staat voor tien verdronken mensen.De gemeente Eemsmond steunt het project, dat 'Expeditie Kerstvloed 1717' heet, met 25.000 euro. Ook de gemeenten De Marne en Winsum, Marketing Groningen, de Verhalen van Groningen, het Groninger Landschap, Domies Toen en waterschap Noorderzijlvest dragen een steentje bij aan de kunstroute.Waar de route precies langs gaat is nog niet bekend. Ook de Tocht om de Noord staat dit jaar in het teken van de Kerstvloed.