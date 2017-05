Albert Heijn gooit kilo's producten weg

(Foto: RTV Noord / Marthijs Veldthuis) (Foto: RTV Noord / Marthijs Veldthuis)

De vestiging van Albert Heijn aan de Oude Ebbingestraat in Groningen heeft dinsdagmiddag vele kilo's producten weggegooid. De koeling van de supermarkt werkt niet meer.

De supermarkt is gesloten omdat er kortsluiting is geweest in de koeling. Personeel gooit kratten vol gekoelde levensmiddelen in een vuilniswagen.



Het is niet duidelijk waarom ervoor is gekozen de producten te vernietigen en de gehele zaak te sluiten. Ook is niet bekend wanneer de winkel weer opengaat. De bedrijfsleider van deze vestiging van Albert Heijn was niet beschikbaar voor commentaar.

Door: RTV Noord Correctie melden