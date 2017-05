'Groninger Museum is populairder op Instagram dan Martinitoren'

Op het sociale mediakanaal Instagram is het Groninger Museum populairder dan de Martinitoren. Dat blijkt uit onderzoek van reisorganisatie Travelbird.

In de foto's en video's die worden geplaatst, gaan er ruim 9.000 over het museum. 'De Olle Grieze' krijgt ruim 500 minder 'hashtags' mee (#martinitoren).Bekijk alle foto's en video's met de Martinitoren hier: #martinitoren Bekijk alle foto's en video's met het Groninger Museum hier: #groningermuseum Hier een paar voorbeelden:Overigens heeft ook RTV Noord een eigen hashtag in het leven geroepen, waarmee je via Instagram foto's van plekken in onze provincie kunt delen. Met de hashtag #daspasgrunnen zijn inmiddels meer dan 11.000 foto's geplaatst. Bekijk die hier: #daspasgrunnen