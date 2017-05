Leek gaat kruispunt aanpassen om openbaar vervoer te stimuleren

(Foto: Gemeente Leek)

De gemeente Leek gaat samen met de provincie Groningen en het OV-bureau Groningen-Drenthe maatregelen nemen om het ov te stimuleren. De af- en oprit bij Leek worden aangepast, waardoor het busverkeer soepeler kan verlopen.

'Als provincie willen wij het openbaar vervoer stimuleren', zegt Paul Nijland, projectleider van de provincie Groningen. 'Dat doen wij onder andere door betere vervoersverbindingen te creëren. Eén van de probleempunten die wij hebben is rondom de A7 bij Leek.'



Nieuwe busafrit

Daar moet verandering in komen, dachten alle partijen. Eén van de maatregelen is het aanleggen van een nieuwe busafrit ten noorden van de A7. Een bus kan via deze afrit eerder de snelweg af én slaat een rontonde over, zodat de bus eerder in Leek is.



Het grote voordeel voor automobilisten is dat bussen via een andere weg Leek binnen rijden. Daardoor ontstaat ook minder drukte op de afrit.



Twee bypasses

Ook ten zuiden van de A7 worden maatregelen genomen. 'Wij leggen daar twee bypasses aan. Op die manier vergroten wij de capaciteit van de rotonde. Mensen die van het industrieterrein af komen, kunnen makkelijker Leek binnenrijden. Daarnaast kunnen mensen die vanuit Leek naar Groningen willen, langs de rotonde rijden om de snelweg op te gaan', aldus Nijland.



Parkeerplaatsen worden uitgebreid

De derde maatregel is het vergroten van het aantal parkeerplaatsen. Momenteel is langs de A7 plaats voor dertig auto's, maar dat aantal moet worden opgevoerd naar tweehonderd plekken. Nijland: 'Mensen kunnen op de P+R makkelijker parkeren en met de bus naar de stad toe rijden.'



Op 1 januari 2019 moet alles af zijn.

Door: RTV Noord Correctie melden