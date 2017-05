Bestuurder bestelbus aangehouden na dodelijk ongeluk in Kolham

(Foto: Marcel Klip/112groningen)

De 61-jarige bestuurder van de bestelbus, die dinsdag betrokken was bij het dodelijk ongeval in Kolham, is aangehouden.





Bij de aanrijding op de Rijksweg West kwam een 50-jarige motorrijder uit de stad Groningen om het leven. Toen de hulpdiensten aankwamen, hadden voorbijgangers zich al over de zwaargewonde man ontfermd. Er is van alles gedaan om het leven van de Stadjer te redden, maar dit mocht niet baten. Het slachtoffer overleed op de plek van het ongeluk.



Lees ook: Motorrijder overleden na aanrijding De man die uit een klein dorpje in de gemeente Delfzijl komt, heeft het ongeluk mogelijk veroorzaakt. Zijn rijbewijs is in beslag genomen.Bij de aanrijding op de Rijksweg West kwam een 50-jarige motorrijder uit de stad Groningen om het leven. Toen de hulpdiensten aankwamen, hadden voorbijgangers zich al over de zwaargewonde man ontfermd. Er is van alles gedaan om het leven van de Stadjer te redden, maar dit mocht niet baten. Het slachtoffer overleed op de plek van het ongeluk.

Door: RTV Noord Correctie melden