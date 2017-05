Donar boekt recordzege in finale tegen Landstede

(Foto: JK Beeld) (Foto: JK Beeld)

De basketballers van Donar hebben in de tweede wedstrijd van de finale van de play-offs en recordzege geboekt. De Groningers wonnen in Zwolle met maar liefst 45 punten verschil van Landstede Basketbal. Het werd 51-96. Het record in een finale stond op 39 punten verschil.

Halverwege was het al duidelijk wie de winnaar zou worden. Het stond 24-42 bij rust. In de tweede helft liepen de Groningers nog verder uit. Topscorer aan de kant van Donar was Chase Fieler met 16 punten en 8 rebounds.



De eerste wedstrijd werd afgelopen zaterdag in MartiniPlaza al met 80-45 gewonnen door Donar.



Het staat nu 2-0 in de best-of-seven serie. Donar heeft aan twee overwinningen genoeg voor het landskampioenschap. Donderdag is de derde wedstrijd, in Groningen.

Door: RTV Noord Correctie melden