Judoka Polling moet onverwacht opnieuw onder het mes

De Groningse judoka Kim Polling is dinsdag voor de tweede keer binnen drie maanden geopereerd. De drievoudig Europees kampioene heeft in Amsterdam een ingreep aan een knie ondergaan.

In februari was een operatie aan haar ellebogen noodzakelijk. De judoka uit Zevenhuizen hoopt niettemin tijdig weer fit te zijn voor de WK eind augustus in Boedapest.'Het was behoorlijk onverwacht', zei Polling over de operatie aan haar knie. 'Er is wat weggehaald van de laterale meniscus en een ontsteking aan de voorkant en hopelijk ben ik vanaf nu vrij van kniepijn.'Polling dankte op Facebook alle betrokkenen voor de medewerking.