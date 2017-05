Lopend Vuur: Mijn vakantiegeld heb ik hard nodig om andere dingen te betalen

Deze maand ontvangen veel Groningers hun jaarlijkse vakantiegeld. Dat geld is bedoeld om de extra kosten van de vakantie te dekken.

In Nederland is het vakantiegeld over het algemeen vastgesteld op 8% van het brutoloon.Maar gebruik je dat geld ook voor de vakantie?Niet iedereen kiest er voor om dat geld aan de vakantie te besteden. Het kan ook nodig zijn voor de vervanging van die oude koelkast of om de tuin eens op te knappen.Hoe zit dat bij jou? We waarderen het enorm dat je meepraat! Laat je mening horen via de radio (050-3188288), onze Facebookpagina of Twitter ( #opnoord ).