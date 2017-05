'Excellente' St. Nicolaasschool heeft ruim zeven ton nodig

De Sint Nicolaasschool in Haren heeft ruim zeven ton nodig voor de bouw van de nieuwe school. Dat geld wil de school graag ontvangen van de gemeente Haren. Directeur Alice Duursma deed dinsdagavond tijdens de commissievergadering een pleidooi om het geld los te krijgen.

'We weten dat we om een groot bedrag vragen', aldus de directeur. 'We gebruiken het geld niet om het gebouw luxer te maken. Maar we willen wel een gebouw waar we met alle kinderen in kunnen. Het moet onder meer aardbevingsbestendig en duurzaam zijn.'Zonder het geld van de gemeente kan de bouw niet doorgaan. De school is al enige tijd uit zijn jasje gegroeid. Ze maken op dit moment gebruik van elf noodlokalen. Overigens is de school die het predicaat 'excellent' mag dragen van het ministerie van Onderwijs niet de enige school in Haren die gebruik maakt van noodlokalen. Zelf brengt het schoolbestuur twee ton in voor de bouw van het nieuwe schoolgebouw. 'We verwachten ook nog 50 duizend euro aan sponsorgeld. We hebben ook al vijf ton geschrapt in het budget. Dat deed pijn. We hebben geschrapt wat er te schrappen viel.'De bezuiniging van vijf ton roept bij meerdere fracties de vraag op of de school nog wel aan alles eisen voldoet. 'Ik neem toch aan dat het gebouw nog wel aan het bouwbesluit voldoet ondanks de versoberingen?', vraagt Marjan Bachman (D66) zich af.Ook Dieta Praamstra (ChristenUnie) stelt haar vragen bij de bezuiniging van vijf ton. 'Je moet niet gaan strepen in dingen waar je later spijt van krijgt.'Wethouder Michiel Verbeek (D66) verzekert de raadsleden dat er goed is gekeken naar de versoberingen die zijn doorgevoerd. 'Uiteraard is alles volkomen verantwoord. Daar hoeft u geen zorgen over te hebben. Wij gaan uiteraard niet onder de grens zitten van wat noodzakelijk is.'De gemeenteraad besluit aan het eind van de maand of ze het geld beschikbaar stellen voor de basisschool.