'Ik zou er voor tekenen als Dumoulin de Giro wint en Bauke derde wordt!'

Het succes van Tom Dumoulin in de Giro d'Italia heeft een Gronings tintje. Zijn coach Adriaan Helmantel uit Westeremden is namelijk speciaal voor deze tijdrit naar Italië gekomen.

En mede door Helmantel reed Dumoulin dinsdag een geweldige tijdrit en pakte daardoor de roze trui.'Morgenochtend vlieg ik weer terug', zegt Helmantel, coach bij Team Sunweb, dinsdagavond na de perfect verlopen dag. 'Ik was er speciaal voor de tijdrit. Of Tom dit volhoudt tot en met het einde, kan je nu nog niet zeggen. Het is nu aan hem en de andere coaches.'Helmantel beschouwt de goed verlopen tijdrit ook een beetje als een persoonlijk succes: 'Je komt hier naar toe om je steentje bij te dragen. Dan is dat extra mooi als dat tot succes leidt. Dat voelt goed.''Het is een beetje een dubbel gevoel dat ik nu weer vertrek. Aan de ene kant weet je dat het de planning was. Je kunt niet overal bij zijn. Aan de andere kant, aan de leiding gaan in een grote ronde is altijd speciaal.'Bauke Mollema, die voor concurrent Trek fietst, werd tiende in de tijdrit. Daarmee klimt de renner uit Zuidhorn naar de derde plaats in het algemeen klassement, op 2.38 minuten van Dumoulin.Helmantel houdt zijn 'mede-Groninger' in de gaten: 'Ik vind het hartstikke mooi dat hij ook zo goed rijdt. Ik heb Nederlands-Gronings bloed, dat doet me heel goed. Maar als het gaat tussen Tom en Bauke, dan kies ik voor Tom, zo is het ook wel weer.''Maar', vervolgt hij lachend: 'Ik zou er direct voor tekenen dat Bauke derde wordt en Tom de Giro wint. Daar zou ik geen problemen mee hebben.'