Pekelders leggen zich niet neer bij sloop huurwoningen

De bewoners van de Lindenlaan in Nieuwe Pekela en de Scheephellingstraat in Oude Pekela houden voet bij stuk: hun woning mag niet gesloopt worden. Dat is dinsdagavond nog eens duidelijk gemaakt aan woningcorporatie Acantus.

Acantus gaf een presentatie aan de Pekelder gemeenteraad over de staat van sociale huur in de gemeente. Maar de eventuele sloop van woningen aan de Lindenlaan en de Scheephellingstraat zorgt voor de meeste ophef.Anneke Groot woont aan de Lindenlaan in Nieuwe Pekela. Zij wil niet dat Acantus haar huis sloopt. 'Mijn huisje was een paar jaren een geschenk uit de hemel', vertelt ze. 'Mijn huisje past me precies. Alles zit om de hoek, de winkel, de dokter, de tandarts...'De bewoners willen dat Acantus kiest voor renovatie. 'Dit moet mijn laatste huisje zijn', aldus Groot. 'Renoveer het indien en waar nodig.'Willie Kappe (74) woont al zes jaar aan de Scheephellingstraat. Zij is bang dat ze straks verder weg woont van het centrum en dat de buurt uit elkaar wordt gescheurd. 'Waar willen ze ons dan straks plaatsen?', vraagt Kappe zich af. 'Ik wil hier niet weg. Ja, op het eind. Tussen zes plankjes, eerder niet.'Directeur Anita Tijsma van Acantus kan niet toezeggen dat sloop deze woningen bespaard blijft. 'Maar ik kan wel de toezegging doen dat we met de bewoners in gesprek gaan over de mogelijkheden.'