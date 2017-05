'Een evenement als Groninginnedag kan niet op veel andere plekken'

Vijftien muziekpodia overal in het centrum. Gronings eten, drankfestivals en: kamperen in kartonnen tenten op de Grote Markt. De eerste Groninginnedag moet een feestje worden.

De Grote Markt als kampeerterrein. Dat is de nieuwste troefkaart van Groninginnedag , een festival op zaterdag 24 juni dat oud-studenten en Stadjers weer voor één keer in het jaar naar Stad moet trekken. Het is nog niet begonnen, maar organisator Henk Witteveen is nu al tevreden.'Ik denk dat we een paar heel mooie evenementen hebben. Een jenever- en ginfestival, BAX-bier dat zijn eigen festival opzet, brouwerij Martinus dat haar deuren opent, een kookwedstrijd op de Vismarkt en we zijn nog bezig met de Hanos voor inspiratie voor Groningse menu's, zodat restaurants die kunnen bieden. We proberen nog horeca mee te krijgen.''In de dagen naar Groninginnedag toe zijn er al wat dingen, maar de dag zelf is op zaterdag 24 juni. Dan zijn er vijftien locaties met bandjes en artiesten. En een Chef's Table voor 70-80 personen. De Drie Gezusters, De Toeter en Soestdijk roepen oud-personeel op voor een reünie.''Een camping met kartonnen tenten op de Grote Markt. We sluiten de markt af als campingterrein waar je kan slapen. We hebben al een tiental tenten verkocht. Als we het helemaal vol gooien, kunnen er 200-250 tenten staan, denk ik. Maar dan wordt het wel proppen hoor. Bovenop het VVV-kantoor zetten we dan trouwens een pop-up café op, met de naam Nuchter, vernoemd naar het Groningse biertje dat door de IBM-supercomputer tot stand is gekomen. Er is daar ook ruimte voor singer-songwriters, en we geven daar de aftrap.''Het leeft wel ontzettend. We hebben 12.000 fans op Facebook. Op alles wat we plaatsen, halen reageerders andere mensen erbij. Niet alleen leden van disputen en jaarclubs reageren, maar iedereen. Ook mensen uit de omgeving, die alleen middelbare scholier waren in de stad. Maakt niet uit. Dit is iets algemeens. Verenigingen die reünies willen geven, organiseren dat al heel goed. Ik ben niet bang voor die concurrentie.''Ik ben nu al bijna tevreden. Het is uit het niets ontstaan, we hadden alleen de naam al ergens in het achterhoofd. En nu al wordt het zo opgepakt. Ik hoop dat het een heel zichtbaar evenement wordt, er moet een soort vibe komen.''Dat mensen opgewonden zijn om met zijn allen even terug te zijn in Groningen. Dat ene verhaal voor de tiende keer weer horen - en dat ie dan toch weer leuk is. Een leuke tijd opnieuw beleven.''Zo'n evenement kan denk ik niet op veel andere plekken. Voor uitzwaaiers in Amsterdam wordt Groningen toch vaak ervaren als ver. Dat is iets geestelijks, maar zo voelt dat. We deden laatst een 'Gromibo' ( een Groningmiddagborrel ) in Amsterdam, dat was al een succes. Nu wordt het tijd om een keertje weer echt van Groningen te genieten.''Nou, dat is de grap, ik heb nooit in Groningen gewoond. Met Eurosonic Noorderslag kom ik vaak in Stad. En dan ben ik fan, zoals iedereen.'