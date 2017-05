'Had ik op mijn tiende al bezwaar moeten maken tegen het windpark?'

Een groep omwonenden van windpark Delfzijl Zuid is een gang naar de Raad van State aan het voorbereiden om uitbreiding van het windpark tegen te houden. Tijdens de informatieavond dinsdag in Nieuwolda werd duidelijk dat dit eigenlijk nog hun laatste strohalm is.

Als de plannen werkelijkheid worden, komen er nog eens zestien windmolens bij van 100 tot 136 meter hoogte. De wieken krijgen een zognoemde tiphoogte van maximaal tweehonderd meter, twee keer de Martinitoren.Inwoners van omliggende dorpen kregen dinsdagavond in dorpshuis 't Trefpunt in Nieuwolda tekst en uitleg over de laatste stand van zaken. Tot en met 16 juni kunnen ze een zienswijze indienen bij de provincie. Meerdere omwonenden vroegen zich af in hoeverre ze hiermee de komst van het windpark nog tegen kunnen houden. Dat blijkt niet gemakkelijk.Volgens een ambtenaar van de gemeente Delfzijl kunnen er alleen nog kleine aanpassingen worden gedaan: 'Er zijn al zoveel procedures aan voorafgegaan. We staan nu op het punt dat het nauwelijks meer tegen te houden is.' Dat stuitte verschillende bezoekers tegen de borst: 'De eerste plannen dateren van het eind van de vorige eeuw. Had ik op mijn tiende al bezwaar moeten maken?'De stichting Oldambt Windmolenvrij probeert het nog wel tegen te houden via een procedure bij de Raad van State. Daarvoor wil de stichting eerst met zoveel mogelijk mensen een zienswijze indienen. De stichting heeft inmiddels al een advocaat in de arm genomen die voor de omwonenden opkomt.'We willen niemand valse hoop geven, de kans dat de windmolens er komen is heel groot. Maar we willen wel dat het hele proces doorlopen wordt. En misschien kunnen we het dan met een aantal maanden of zelfs jaren vertragen voordat ze er komen te staan', zegt Tim van Bostelen van Dorpsbelangen Nieuwolda.Op 20 juli neemt de gemeenteraad van Delfzijl een besluit over het bestemmingsplan van het windpark. Als die groen licht geeft, kunnen omwonenden die al een zienswijze hebben ingediend vanaf 5 september een zogenoemd beroepsschrift indienen. Het beroep bij de Raad van State is dan vanaf november tot en met juli volgend jaar.