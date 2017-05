Supermarkt Ter Borch is weer een stapje dichterbij

De komst van een supermarkt naar de wijk Ter Borch bij Groningen is een stap dichterbij. Een meerderheid van de raad is voorstander om het plan voor de supermarkt voor te leggen aan inwoners van Ter Borch en andere belanghebbenden.

De fracties van Leefbaar Tynaarlo, GroenLinks en Gemeentebelangen waren tegen. 'Wat ons betreft geen supermarkt op die plek', aldus Klaas Kuipers van GroenLinks tegen RTV Drenthe In de nieuwbouwwijk van Eelderwolde, die tegen de stad Groningen aan ligt, zijn plannen voor een supermarkt met een oppervlakte van zo'n 2.000 vierkante meter. In de wijk is weerstand tegen de komst van de winkel. Een groep bewoners maakt zich zorgen om de verkeerveiligheid. In de wijk zal meer autoverkeer komen door de super.Mensen die het niet met de plannen eens zijn, kunnen tot 6 juli een zienswijze indienen. De gemeente verwacht eind van dit jaar een vergunning te kunnen geven aan het supermarktplan.