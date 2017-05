UMCG kan twee keer zoveel transgenders helpen

(Foto: RTV Noord / Erik Hogeboom)

Het UMCG in de stad verdubbelt de capaciteit van de genderpoli. De vraag naar een behandeling voor geslachtsverandering is gegroeid en blijft groeien.

Plastisch chirurg Tim Middelberg is voorzitter van het genderteam van het UMCG. Hij zegt dat het aantal patiënten van veertig naar tachtig gaat. 'Eigenlijk hebben we er nu al tachtig in een jaar', aldus Middelberg. 'Maar er is ook nog altijd een wachtlijst.'



Makkelijker

Volgens de plastisch chirurg zijn er verschillende oorzaken voor het groeiende aantal patiënten. 'De emancipatie van de transgender draagt daar aan bij, maar ook de aandacht in de media', zegt Middelberg. 'En in 2014 is de wet veranderd, waardoor het makkelijker is om in aanmerking te komen voor een behandeling.'



Naast het UMCG breidt ook de genderpoli van het VUmc in Amsterdam flink uit. In vergelijking met dat ziekenhuis is het UMCG volgens Middelberg nog altijd het kleine broertje. 'Het VUmc had al 120 patienten, die gaan nu naar enkele honderden.'

