SP in Stad: 'Loyale ICT'ers weg om botte bezuiniging'

(Foto: Archief RTV Noord)

De SP in de gemeente Groningen is niet blij met het plan om de ICT in de stad te privatiseren. 'Een botte bezuiniging', aldus raadslid Bob de Greef.

Door het privatiseren verliezen 144 medewerkers hun baan. De Greef: 'Daarbij verliest

de gemeente loyale medewerkers, die op dit moment alleen het belang van de gemeente Groningen dienen.'



Gemeentelijke gegevens in eigen hand

Ook maken de socialisten zich zorgen over de privacy van Stadjers als er een externe partij wordt ingehuurd. De gemeentelijke gegevens zouden volgens de SP sowieso in beheer van de gemeente moeten blijven.

Door: RTV Noord Correctie melden