Weervrouw Harma: 'Het wordt me toch warm: 26 tot 29 graden'

De zwembroek kan uit de kast. Woensdag wordt de eerste zomerse dag, voorspelt weervrouw Harma Boer. 'Het wordt me vandaag toch warm!'

Dinsdag bleef onze provincie landelijk iets achter. In De Bilt werd het boven de 25 graden. Deze zomerse waarden haalden wij nog niet.'Maar dat halen wij woensdag ook', zegt Boer. 'En hoe! Die temperatuur gaat nog verder omhoog dan gisteren de verwachting was.'Omstreeks 7 uur was het in de gehele provincie al boven de vijftien graden. De dag begint met de kans op een buitje. In de loop van de morgen breekt de zon door.'De temperatuur gaat naar 26 graden langs de kust en 28 en misschien wel 29 graden de provincie in.'Donderdag maken regen- en onweersbuien een einde aan de warmte. Het wordt dan nog net 20 graden. Vrijdag wordt het niet warmer dan 17 of 18 graden.