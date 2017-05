Stad wacht kostenplaatje van 12 miljoen voor vliegveld Eelde

De gemeente Groningen moet twaalf miljoen betalen voor de toekomst van Groningen Airport Eelde.

Dat valt te lezen in vergaderstukken van de provincie Drenthe.In totaal moet de komende tien jaar 46 miljoen euro in het vliegveld gestoken worden. De provincies Groningen en Drenthe zouden hiervoor 13,8 miljoen op tafel leggen, Assen 4,6 en Tynaarlo 1,84 miljoen.Donderdag wordt er door de Statencommissie financiën en economie van Groningen vergadert over de investeringen van aandeelhouders in het vliegveld.